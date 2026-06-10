На Украине начались задержки с выдачей загранпаспортов

На Украине граждане столкнулись с задержками в оформлении загранпаспортов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сотрудников паспортных служб. В центрах административных услуг уже начали собираться очереди за документами.

Одна из работниц киевского подразделения Паспортного сервиса пояснила, что задержки только начинаются, и связаны они с дефицитом бланков. Она отметила, что даже при заказе срочного изготовления вряд ли уложатся в стандартные семь рабочих дней. По её оценке, процесс может занять не более двух недель, однако точных гарантий никто дать не может.

Сотрудница также связала возникший ажиотаж с двумя факторами: сезонным всплеском (многие украинцы планируют отпуск за границей) и тем, что люди начали оформлять новые паспорта, не дожидаясь истечения срока действия старых. При этом, по её словам, вместо того чтобы сдавать действующий документ, как того требует закон, многие пишут заявление о его утере.

Ранее главный эксперт по реформам экономического сектора экспертной платформы Руслан Чёрный заявил, что Украина способна потерять ещё от 1,5 до 2 миллионов граждан после открытия границ. Эксперт подчеркнул, что не видит в этой ситуации ничего критичного. При этом на Украине сейчас наблюдается острый дефицит кадров. После открытия границ для молодых мужчин страну уже покинули около 400 тысяч украинцев.