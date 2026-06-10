Проживающие на Кубе россияне смогут оформлять пенсионные карты «Мир»

Для проживающих на Кубе граждан России готовят возможность оформления пенсионных карт платёжной системы «Мир» непосредственно на острове. Об этом рассказал газете «Известия» посол РФ Виктор Коронелли.

По его словам, после запуска механизма россияне смогут получать пенсионные выплаты на карты национальной платёжной системы, оформленные в республике. Поводом для обсуждения платёжной инфраструктуры стали изменения, о которых ранее объявил Центральный банк Кубы. Регулятор сообщил, что с 6 июня в стране прекращаются операции по международным картам Visa и Mastercard.

Несмотря на ужесточение санкционного режима, российская сторона не ожидает негативных последствий для функционирования системы «Мир». Коронелли заявил, что в настоящее время отсутствуют признаки, которые могли бы поставить под угрозу использование этого платёжного инструмента на территории республики.

А ранее стало известно, что на одного человека нельзя будет оформить более двадцати банковских карт — соответствующее ограничение ввели депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях. Норма стала частью второго пакета законов против кибермошенничества. Документ требует создать единую базу данных для учёта всех банковских карт.