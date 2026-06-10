Системы ПВО сбили два БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. 9 июня на подлёте к Москве сбили 20 дронов.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее в Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения из-за атак Вооружённых сил Украины на энергообъекты. В регионе фиксируется высокая активность беспилотников. Для отражения воздушных целей задействованы силы и средства противовоздушной обороны. В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов.