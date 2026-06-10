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9 июня, 23:33

Франция и союзники ввели санкции против израильтян на Западном берегу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Франция вместе с Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Норвегией объявила о согласованных ограничительных мерах в отношении израильтян, которых считают причастными к росту насилия и обострению ситуации на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети X.

«Сегодня совместно с нашими партнёрами из Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Норвегии мы вводим новые санкции в отношении лиц, ответственных за эскалацию колонизации и насилия на Западном берегу. На национальном уровне мы запретили въезд на нашу территорию министру Безалелю Смотричу, четырём руководителям организаций поселенцев и двадцати одному агрессивному поселенцу», — говорится в заявлении Барро.

В совместной декларации подчёркивается, что речь идёт о противодействии радикально настроенным поселенцам, которых в странах-участницах обвиняют в нападениях на палестинское гражданское население, разрушении имущества и вытеснении жителей. Отдельно в документе отмечается, что расширение поселений и создание новых форпостов продолжаются, а часть подобных действий происходит при недостаточном уровне расследований и привлечения к ответственности.

«Насильственные экстремистские поселенцы при поддержке своих сторонников продолжают нападать на палестинцев и нарушать их права. Они прибегают к насилию, чтобы вытеснять палестинцев, уничтожать их имущество и продолжать незаконную колонизацию, что ставит под угрозу жизнеспособность Государства Палестина и перспективы мирного сосуществования», — говорится в тексте декларации.

Страны также указывают на необходимость обеспечить полное расследование каждого инцидента, пресекать деятельность структур, связанных с насилием, и останавливать подстрекательство. В тексте декларации подтверждается позиция о двухгосударственном урегулировании как единственной устойчивой основе мира.

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Ранее на Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили семимесячного младенца. Инцидент произошёл в районе Тель-Румейда, к югу от Хеврона. Военные открыли огонь по автомобилю, в котором находилась семья. Бабушка погибшего ребёнка сообщила, что родственники заметили израильскую военную технику на горизонте и остановились. Один из солдат сделал выстрел по приближавшейся машине.

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Тимур Хингеев
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