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10 июня, 00:07

Мерц заявил о потере терпения к социал-демократам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил крайнее недовольство действиями Социал-демократической партии, которая входит в правящую коалицию. Как сообщает издание Rheinische Post, политик заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам подходит к концу.

«Моё терпение сейчас на исходе, в том числе по отношению к социал-демократам», — высказался Мерц.

Причиной такого заявления стала позиция СДПГ, которая с 2025 года продолжает тормозить принятие законопроекта о развитии инфраструктуры. Социал-демократы настаивают на привязке этого документа к закону об охране окружающей среды, что вызывает неприятие со стороны канцлера и его партии.

Отмечается, что инфраструктурный проект — не единственный камень преткновения в правящем альянсе Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) и СДПГ. Партнёры имеют серьёзные расхождения по ключевым вопросам реформирования страны.

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Ранее стало известно, что немцы продолжают активно критиковать работу канцлера Фридриха Мерца. Это показал опрос института INSA. Доля позитивных оценок деятельности политика опустилась до 15%, обновив антирекорд. Для справки: в конце апреля этот показатель равнялся 19%. Число недовольных канцлером, напротив, выросло до 77% (+6%).

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Виталий Приходько
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