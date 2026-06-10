Мерц заявил о потере терпения к социал-демократам

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил крайнее недовольство действиями Социал-демократической партии, которая входит в правящую коалицию. Как сообщает издание Rheinische Post, политик заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам подходит к концу.

«Моё терпение сейчас на исходе, в том числе по отношению к социал-демократам», — высказался Мерц.

Причиной такого заявления стала позиция СДПГ, которая с 2025 года продолжает тормозить принятие законопроекта о развитии инфраструктуры. Социал-демократы настаивают на привязке этого документа к закону об охране окружающей среды, что вызывает неприятие со стороны канцлера и его партии.

Отмечается, что инфраструктурный проект — не единственный камень преткновения в правящем альянсе Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) и СДПГ. Партнёры имеют серьёзные расхождения по ключевым вопросам реформирования страны.

Ранее стало известно, что немцы продолжают активно критиковать работу канцлера Фридриха Мерца. Это показал опрос института INSA. Доля позитивных оценок деятельности политика опустилась до 15%, обновив антирекорд. Для справки: в конце апреля этот показатель равнялся 19%. Число недовольных канцлером, напротив, выросло до 77% (+6%).