Пятерых жителей Филиппин арестовали за домогательства в отношении туристки

В столице Филиппин задержаны пятеро мужчин, подозреваемых в сексуальных домогательствах к гражданке Колумбии. Как сообщает портал Daily Tribune, инцидент произошёл в воскресенье, 7 июня, в городе Макати. 23-летняя девушка гуляла по оживлённому району Побласион, когда к ней пристали местные жители.

Злоумышленники попытались увести туристку с собой, а после её отказа совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Пострадавшая не растерялась и сразу же обратилась к полицейским, патрулировавшим этот район. Правоохранители оперативно задержали всех пятерых подозреваемых.

Дело передано в отдел по защите женщин и детей прокуратуры Макати для проведения следствия. Девушке будет оказана юридическая поддержка и обеспечена защита на всём протяжении судебного разбирательства. Власти призвали туристов, столкнувшихся с подобными ситуациями, незамедлительно сообщать о происшествиях в ближайший полицейский участок.

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