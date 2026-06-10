В апартаментах теперь можно: В ГД раскрыли главную новость 2026 года о правилах временной регистрации

Граждане смогут оформить временную регистрацию в апартаментах, если такие помещения по своим характеристикам сопоставимы с квартирами. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Вопросы регистрации регулируются Законом РФ № 5242-1. Наличие постоянной регистрации не является обязательным условием для получения временной. Временная регистрация (по месту пребывания) оформляется без снятия с учёта по месту жительства. При переезде внутри одного населённого пункта того же субъекта Федерации оформлять временную регистрацию не нужно. Исключение — переезд между Москвой и областью, Санкт-Петербургом и Ленобластью, Севастополем и Крымом: там действуют свои правила.

При смене адреса временной регистрации до истечения срока сниматься с учёта не нужно — достаточно просто оформить новую по новому адресу. Если срок временной регистрации истёк, новый закон не устанавливает жёстких сроков для переоформления. Однако проживание без регистрации более 90 дней в другом субъекте влечёт административный штраф (ст. 19.15.1 КоАП РФ).

Граждане, зарегистрированные в том же субъекте, могут жить без временной регистрации неограниченное время. При проживании в гостиницах и санаториях регистрацию осуществляет администрация учреждения, отметил депутат. С 1 апреля 2026 года это можно сделать при предъявлении паспортных данных через мессенджер MAX или мобильное приложение «Госуслуги». При смерти собственника регистрация граждан в квартире не аннулируется автоматически. Снимаются с учёта они при выселении в судебном порядке, смене собственника или добровольно.

Важное нововведение 2026 года: Конституционный Суд разрешил временную регистрацию в апартаментах, сходных по характеристикам с квартирами. Зарегистрироваться могут собственники и члены их семей при подтверждении родства. Постоянная прописка в апартаментах по-прежнему невозможна. Главное правило: если вы переезжаете в другой регион — оформляйте временную регистрацию в течение 90 дней. Это оградит вас от штрафов и проблем с получением госуслуг. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Ранее депутат Александр Якубовский заявил, что если гражданин России находится не по месту постоянной регистрации более 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию. Однако штраф за нарушение этого правила (ст. 19.15.1 КоАП) применяется не всегда. Парламентарий указал на важное примечание: человек освобождается от ответственности, если живёт без регистрации у собственника или нанимателя жилья, который сам зарегистрирован в этом помещении, и приходится ему близким родственником.