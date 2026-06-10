Мадьяр: Венгрия не допустит двойных стандартов при приёме Киева в Евросоюз

Венгрия не согласится на двойные стандарты при расширении Евросоюза и ускоренное вступление Украины в объединение. При этом Будапешт не возражает против начала переговоров между Киевом и ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью телекомпании ATV.

«Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении (Украины к ЕС. — Прим. Life.ru), тем более что речь идёт о стране, которая, к сожалению, всё ещё находится в состоянии войны», — сказал Мадьяр.

Он напомнил, что переговорный процесс о вступлении в ЕС включает 33 главы. По словам премьера, Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем Евросоюз сможет принять решение о её приёме.

Мадьяр также подтвердил, что Венгрия не блокирует старт переговоров по вступлению Украины. Однако Будапешт намерен следить за тем, как Киев выполнит договорённость о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Ранее сообщалось, что новое правительство Венгрии согласилось использовать Европейский фонд мира для военной помощи Украине. По данным газеты Nepszava, речь шла о разблокировке около €6,6 млрд. Эти средства могут направить на закупку систем ПВО для украинской армии.