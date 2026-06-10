Британский активист Томми Робинсон заявил, что приехал в Россию вместе с отцом американского бизнесмена Илона Маска Эрролом. Об этом он рассказал во время общения с The Guardian.

В понедельник, 8 июня, он разместил у себя в соцсетях короткий видеоролик с отцом Маска. Пользователи заметили, что помещение похоже на бар «Шаляпин» в московской гостинице «Метрополь».

«Я приехал, чтобы увидеть, как эта страна так успешно встала на верный путь, и увидеть красоту цивилизованного общества», — заявил активист.

Робинсон отметил, что Российская Федерация не является врагом Соединённого Королевства.

«Есть те, кому выгодно выставлять Россию врагом, но сейчас над этими людьми все смеются», — резюмировал он.

Ранее Эррол Маск заявил, что Россия является супердержавой. По его словам, россияне умны, энергичны и трудолюбивы, а страна в целом дала миру много выдающихся людей. По словам Маска, в отличие от граждан США и стран Европы, где «подлость нередко в порядке вещей», наши соотечественники не испорчены.