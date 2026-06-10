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Регион
10 июня, 01:50

Ульянов: Отказ Болгарии от поставок оружия Киеву реабилитирует её в глазах РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eivanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eivanov

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление болгарской стороны об изменении подхода к военной поддержке Украины, отметив, что это может повлиять на восприятие Софии в России.

«Болгария реабилитирует себя в глазах россиян. Хорошо», — пишет он в соцсети X, комментируя обсуждение в медиа решения Софии не поставлять вооружения Украине.

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Напомним, министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что власти не планируют продолжать поставки вооружения украинской армии. Он входит в сформированное в мае правительство Румена Радева, который ранее не раз выступал против военной помощи Киеву и призывал Европу пересмотреть подход к конфликту. По его словам, дальнейшее наращивание военных поставок не изменит характер боевых действий, а лишь приведёт к новым потерям.

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Тимур Хингеев
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