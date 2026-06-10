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Регион
10 июня, 02:23

Суд Кипра постановил конфисковать виллу бизнесмена Джо Лоу в Айя-Напе

Обложка © X / qwerty

Обложка © X / qwerty

Суд на Кипре вынес постановление о конфискации виллы, принадлежащей малайзийскому предпринимателю Джо Лоу, которого связывают с громким коррупционным скандалом. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики.

«Вынесено постановление о конфискации дома Джо Лоу в Айя-Напе. Стоимость имущества составляет около 6 миллионов евро. Это первый случай, когда в рамках кипрского судебного разбирательства вынесено судебное постановление о конфискации незаконного имущества без вынесения обвинительного приговора», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Джо Лоу находится за пределами юрисдикции Кипра. Рассмотрение велось на основании статей 32 и 33 закона о предупреждении и пресечении отмывания доходов от незаконной деятельности, принятого в 2007 году.

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А ранее окружной суд провинции Ларнака на Кипре принял решение об экстрадиции гражданина России Серажудина Актулаева в Соединённые Штаты. Мужчину задержали ещё в прошлом году. Решение об экстрадиции было вынесено после рассмотрения запроса американской стороны. Документ, содержащий итоговое постановление, включает 54 страницы. Его оглашение заняло у судьи около часа.

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Тимур Хингеев
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