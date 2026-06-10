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10 июня, 03:05

Бойцы «Запада» за сутки уничтожили 59 тяжёлых гексакоптеров ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны и мобильные огневые расчёты группировки войск «Запад» нанесли серьёзный урон беспилотной авиации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил начальник пресс-центра объединения Леонид Шаров, в воздухе были сбиты 59 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 59 тяжёлых боевых гексакоптеров противника.

Помимо этого, российские подразделения вели активную работу по выявлению и ликвидации наземных объектов врага. Военнослужащие вскрыли и уничтожили 59 пунктов управления вражескими дронами, две станции спутниковой связи Starlink, 20 наземных роботизированных комплексов, а также три полевых склада с боеприпасами.

Стало известно о применении ВСУ нового типа дронов для ударов по Крыму
Стало известно о применении ВСУ нового типа дронов для ударов по Крыму

Ранее российский ударный беспилотник вывел из строя украинскую гаубицу «Богдана-Б» в Харьковской области. Цель обнаружили под Купянском. Оператор БПЛА нанёс один точный удар — и новейшая украинская артиллерийская система стоимостью около 1,5 млн долларов была уничтожена.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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