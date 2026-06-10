За минувшие сутки средства противовоздушной обороны и мобильные огневые расчёты группировки войск «Запад» нанесли серьёзный урон беспилотной авиации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил начальник пресс-центра объединения Леонид Шаров, в воздухе были сбиты 59 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 59 тяжёлых боевых гексакоптеров противника.

Помимо этого, российские подразделения вели активную работу по выявлению и ликвидации наземных объектов врага. Военнослужащие вскрыли и уничтожили 59 пунктов управления вражескими дронами, две станции спутниковой связи Starlink, 20 наземных роботизированных комплексов, а также три полевых склада с боеприпасами.

Ранее российский ударный беспилотник вывел из строя украинскую гаубицу «Богдана-Б» в Харьковской области. Цель обнаружили под Купянском. Оператор БПЛА нанёс один точный удар — и новейшая украинская артиллерийская система стоимостью около 1,5 млн долларов была уничтожена.