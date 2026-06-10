Инициатива европейских лидеров по Украине, которую сформировали после саммита с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Лондоне, не имеет реальных перспектив. Она не учитывает позицию Москвы. Об этом написала газета Berliner Zeitung.

«Недавние переговоры в Лондоне по Украине <…> были призваны придать новый дипломатический импульс для прекращения войны на Украине. Однако предложенный в результате проект вряд ли заставит Москву сесть за стол переговоров. <…> Европейская стратегия основана на предположении, что военное, экономическое и политическое давление в конечном итоге может заставить Россию пойти на уступки. Но это предположение вызывает сомнения», — отмечается в публикации.

Автор материала считает, что западные политики не готовы принять текущую реальность. Они не могут согласиться с тем, что завершение конфликта не произойдёт на условиях капитуляции Москвы.

«Европа не желает принимать мир, который может быть воспринят как победа России. Россия, в свою очередь, не видит причин отступать от своих основных требований. <…> Пока сохраняется эта ситуация, лондонская мирная инициатива, скорее всего, остаётся без шансов на реальный успех», — признаёт издание.

Ранее сообщалось, что встреча европейских лидеров с Владимиром Зеленским в Лондоне осложнила положение руководителей ряда стран Европы. Об этом писало издание The European Conservative. По его данным, украинский конфликт остаётся одной из главных тем внешней политики ведущих европейских государств. При этом внутри самих стран избирателей всё больше волнуют экономика, миграция и общественная безопасность. Издание отмечало, что лондонский саммит прошёл на фоне растущего давления на власти в Париже, Лондоне и Берлине. Эти темы всё сильнее влияют на внутриполитическую повестку.