«Показал план»: Украинская журналистка узнала, зачем на самом деле Зеленский летал в Лондон
Панченко: Зеленский представил в Лондоне план летнего наступления ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский во время визита в Лондон представил план нового летнего наступления ВСУ. Об этом она написала в социальной сети X, сославшись на собственные источники.
По словам Панченко, британская сторона якобы даже выделила дополнительные средства на усиление мобилизационных мероприятий на Украине.
«Зеленский представил план летнего наступления Украины. Британия тайно выделила ему средства на усиление мобилизации. Вчера украинским правоохранительным органам было приказано резко увеличить количество патрулей для поимки украинских мужчин», — написала она.
Кроме того, Панченко считает, что в ходе переговоров могли обсуждаться вопросы, связанные с возможным вовлечением в конфликт Молдавии и Румынии.
Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня. По итогам переговоров они озвучили пять условий урегулирования украинского конфликта. А именно: немедленное и полное прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, защита интересов безопасности европейских стран и сохранение заморозки российских активов до решения вопроса о компенсациях Киеву. Также говорится о прямых переговорах России и Украины при участии США и ЕС. Политолог Оленченко в беседе с Life.ru назвал этот план «хотелками евротройки», которые не приведут к реальным переговорам с Россией.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.