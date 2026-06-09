Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский во время визита в Лондон представил план нового летнего наступления ВСУ. Об этом она написала в социальной сети X, сославшись на собственные источники.

По словам Панченко, британская сторона якобы даже выделила дополнительные средства на усиление мобилизационных мероприятий на Украине.

«Зеленский представил план летнего наступления Украины. Британия тайно выделила ему средства на усиление мобилизации. Вчера украинским правоохранительным органам было приказано резко увеличить количество патрулей для поимки украинских мужчин», — написала она.

Кроме того, Панченко считает, что в ходе переговоров могли обсуждаться вопросы, связанные с возможным вовлечением в конфликт Молдавии и Румынии.