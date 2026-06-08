Хотелки евротройки: Политолог армейским анекдотом ответил на план Стармера, Макрона и Мерца по Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня просто продиктовали свои «хотелки», это не похоже на план, способный привести к реальным переговорам с Россией. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог-международник Владимир Оленченко.

Они продиктовали свои «хотелки». Это понятно. А где наши российские интересы? Они представляют себе переговоры таким образом, что мы встретимся, не важно, на каком уровне, они в устной форме повторят то, что написано, а мы должны взять под козырёк и выполнять? Может, и хитро звучит, но из текста другого содержания не видно. Владимир Оленченко Политолог

Главный подвох, по мнению политолога, кроется в намерении «евротройки» остановить боевые действия для того, чтобы дать ВСУ передышку. В этой связи он напомнил о словах президента России Владимира Путина, который на ПМЭФ-2026 обратился к военным ВС РФ с напутствием: «Работайте, братья».

Второй вопрос — об активах России — тоже не может сейчас обсуждаться. Оленченко напомнил, что Запад их просто украл и предлагает с этим смириться.

«Это говорит об их, скажем, недальновидности. Не хочу сказать, что тупости, но говорит о том, что они не заинтересованы в урегулировании конфликта. Главное, что у них нет ни умения, ни понимания, ни дипломатии. Одним словом, зачем нам вести переговоры с бездарными политиками, повестка которых направлена на унижение России?» — добавил эксперт.

Политолог также напомнил, что Россия находится в выигрышном положении, поскольку переговоры нужны больше всего самой Украине, чтобы остановить наступление ВС РФ, Стармеру — чтобы не лишиться поста премьера, Мерцу — чтобы поднять свой авторитет и рейтинг в Германии, и Макрону — чтобы его «не затоптали оппоненты». А Россия на переговоры, где будут обсуждаться только «хотелки» Киева и Европы, не пойдёт — в таком формате они Москве не нужны.

В связи с этим Оленченко вспомнил старый армейский анекдот.

Генерал сидит, входит солдат и говорит: «Тебе пакет». А генерал говорит: «Не тебе, а вам». А солдат ему говорит: «А мне он зачем нужен?» Если бы у них было немножко чувства юмора, можно было бы рассказать им этот анекдот. Владимир Оленченко Политолог

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня обозначили пять условий урегулирования украинского конфликта. А именно: немедленное и полное прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, защита интересов безопасности европейских стран и сохранение заморозки российских активов до решения вопроса о компенсациях Киеву. Также говорится о прямых переговорах России и Украины при участии США и ЕС.