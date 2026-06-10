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Война на Ближнем Востоке

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Регион
10 июня, 03:42

Иран выпустил четыре ракеты по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Вооружённые силы Ирана выпустили по американским базам четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Давид со ссылкой на источники администрации.

«Иран выпустил как минимум 4 баллистические ракеты и ещё несколько беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании», — говорится в заявлении.

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А ранее Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper над территорией Ирана и о серии атак на объекты США в регионе. Утверждается, что MQ-9 был сбит военно-морскими силами над районом Джем в провинции Бушер. В том же сообщении отмечается, что под удар попала 21 цель, связанная с американским военным присутствием на Ближнем Востоке.

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Тимур Хингеев
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