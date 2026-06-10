КСИР заявил об уничтожении БПЛА MQ-9 и ударе по базе США в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper над территорией Ирана и о серии атак на объекты США в регионе. Об этом сообщает Tasnim.

Утверждается, что MQ-9 был сбит военно-морскими силами над районом Джем в провинции Бушер. В том же сообщении отмечается, что под удар попала 21 цель, связанная с американским военным присутствием на Ближнем Востоке.

Кроме того, Иран заявил о ракетном ударе по авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Для атаки, как указано, применялись ракеты большой дальности. В перечне поражённых объектов фигурируют ангары с истребителями F-35.

Ранее КСИР нанёс удар по американским силам в Бахрейне. Иран использовал беспилотные летательные аппараты для атаки на объекты 5-го флота США. Помимо этого, иранские военные нанесли удары по нескольким американским базам на Ближнем востоке. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вооружённые силы страны не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.