Движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыто после попытки атаки ВСУ

Проезд с территории Геническа в направлении Арабатской стрелки временно прекращён. Это связано с попыткой Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанести ракетный удар по одному из мостов в Херсонской области. О происшествии доложил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Рано утром, по предварительной информации, противник попытался нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются», — отметилон в своём канале на платформе «Макс». В настоящий момент специалисты выясняют детали инцидента.

Вместе с тем 8 округов полностью обесточены вследствие ночной атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО. Энергетики и аварийные службы делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.