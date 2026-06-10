Аварийные работы на газопроводе Моздок — Казимагомед начнут в среду утром

Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед планируется начать 10 июня с наступлением светлого времени суток. Об этом сообщило правительство Дагестана.

«Начало аварийно-восстановительных работ запланировано на завтра, с наступлением светлого времени суток. Сотрудники МВД провели подворовые обходы и проинформировали жителей о текущей ситуации. Информации о пострадавших на текущий момент не поступало», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал врио министра энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев, который ознакомился с ситуацией по поручению председателя правительства Магомеда Рамазанова. В Кизилюрте прошло заседание оперативного штаба, где обсуждались меры реагирования и последовательность работ по устранению последствий аварии. Также рассматривались вопросы восстановления стабильной подачи газа и организации взаимодействия служб на месте происшествия.

Нарушения газоснабжения затронули часть потребителей в Кизилюрте, а также в Кизилюртовском и Хасавюртовском районах. Приоритетом обозначено скорейшее восстановление подачи ресурса. По предварительной оценке специалистов, работы по ликвидации последствий могут занять до трёх суток. Жителям рекомендовано учитывать перебои.

А ранее глава города Кизилюрт Саид Маматханов выступил с официальным опровержением слухов о подрыве магистрального газопровода Моздок — Казимагомед. По его словам, в соцсетях и мессенджерах уже начала распространяться волна тревожных домыслов. Маматханов призвал граждан не поддаваться панике и не тиражировать неподтверждённые версии. По предварительным данным, причиной пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация участка трубопровода.