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Регион
10 июня, 05:34

Маскировка не спасла: Гостиница в Чугуеве, ставшая базой для ВСУ, полностью разбита

В Чугуеве поражена гостиница с бойцами 39-й бригады морской пехоты ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинская 39-я бригада морской пехоты понесла серьёзные потери в Чугуеве Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Удар был нанесён по месту их размещения — гостинице «Биг-Хаус». Этот факт подтверждают и местные жители.

«Жители Чугуева подтверждают, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице «Биг-Хаус», — сказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что танк Т-80БВМ точным попаданием разрушил здание, где находился украинский пункт управления беспилотниками. Это произошло на Добропольском направлении. Экипаж танка 74-й бригады группировки «Центр» перенёс огонь на полуразрушенное строение. Внутри были операторы дронов и техника для управления FPV-беспилотниками. Удар полностью уничтожил объект.

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Наталья Афонина
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