Маскировка не спасла: Гостиница в Чугуеве, ставшая базой для ВСУ, полностью разбита
В Чугуеве поражена гостиница с бойцами 39-й бригады морской пехоты ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Украинская 39-я бригада морской пехоты понесла серьёзные потери в Чугуеве Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Удар был нанесён по месту их размещения — гостинице «Биг-Хаус». Этот факт подтверждают и местные жители.
«Жители Чугуева подтверждают, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице «Биг-Хаус», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что танк Т-80БВМ точным попаданием разрушил здание, где находился украинский пункт управления беспилотниками. Это произошло на Добропольском направлении. Экипаж танка 74-й бригады группировки «Центр» перенёс огонь на полуразрушенное строение. Внутри были операторы дронов и техника для управления FPV-беспилотниками. Удар полностью уничтожил объект.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.