Украинская 39-я бригада морской пехоты понесла серьёзные потери в Чугуеве Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Удар был нанесён по месту их размещения — гостинице «Биг-Хаус». Этот факт подтверждают и местные жители.

«Жители Чугуева подтверждают, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице «Биг-Хаус», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что танк Т-80БВМ точным попаданием разрушил здание, где находился украинский пункт управления беспилотниками. Это произошло на Добропольском направлении. Экипаж танка 74-й бригады группировки «Центр» перенёс огонь на полуразрушенное строение. Внутри были операторы дронов и техника для управления FPV-беспилотниками. Удар полностью уничтожил объект.