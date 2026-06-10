Страх сильнее боли: Раненый украинец вырезал осколки сам, лишь бы не попасть в руки военкомов

После обстрела села Сопычь мужчина из Сумской области отказался ехать в больницу и занялся лечением самостоятельно. Причиной такого решения он назвал страх мобилизации. Об этом он рассказал ТАСС.

«Мины прилетали по дому в 2025-м. Брата родного, который инвалид, и меня зацепило. Брат в больнице лежал, а мне туда нельзя», — отметил он.

По его словам, посещение лечебного учреждения он воспринимал как риск немедленной отправки на передовую. Из-за этого мужчина отказался от госпитализации и попытался справиться с травмами самостоятельно. Осколки из тела он извлекал без помощи врачей, чтобы избежать визита в больницу. Он считал такой вариант единственно возможным, иначе лечение могло закончиться для него «дорогой в один конец».

Ранее сообщалось, что около 30 тысяч студентов мобилизационного возраста были исключены из украинских вузов и колледжей в прошлом году. Речь идёт о мужчинах старше 25 лет, которые обучались в различных учебных заведениях страны. Проверочные мероприятия были направлены на выявление случаев, когда статус студента использовался для уклонения от военной службы.