Удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, привел к серьёзным логистическим сложностям. Из-за повреждения дорожного полотна движение общественного транспорта и карет скорой помощи по данному направлению оказалось временно заблокированным.

В результате инцидента медики не имеют возможности оперативно добраться до пациентов, проживающих в Генической Горке и других близлежащих посёлках. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко подчеркнул, что сложившаяся ситуация критическая.

«Киевский режим и его западные хозяева вновь продемонстрировали свою террористическую сущность. Из-за удара киевских боевиков по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, возникли проблемы с проездом не только у общественного городского транспорта, но и у карет скорой помощи», — сообщил РИА «Новости» представитель региональной администрации.

Атака на стратегически важный объект произошла ранним утром в среду. Обстрел вызвал значительные разрушения, которые потребовали незамедлительного вмешательства специалистов.

На данный момент власти занимаются устранением последствий произошедшего. По словам Василенко, профильные ведомства делают все возможное для скорейшего восстановления проезда.

«На месте работают экстренные службы», — добавил спикер. Проблема находится на контроле руководства области, и специалисты предпринимают шаги для возобновления доступа медиков к населенным пунктам.

Напомним, проезд с территории Геническа в направлении Арабатской стрелки временно прекращён. Это связано с попыткой Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанести ракетный удар по одному из мостов в Херсонской области.