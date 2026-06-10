В Красноярске закрыли лавочку «серых» авиаперевозчиков

Транспортная прокуратура Красноярского края выявила нелегальные авиаперевозки. Нарушения обнаружили во время проверки посадочной площадки «Вознесенка», расположенной в Березовском районе. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокуратура пресекла нелегальные авиаперевозки на самолёте под Красноярском. Видео © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Выяснилось, что владелец легкомоторного судна типа Cessna систематически перевозил пассажиров за деньги. При этом у предпринимателя отсутствовал обязательный сертификат эксплуатанта, дающий право на оказание подобных услуг.

В ведомстве подчеркнули, что комплексные мероприятия по проверке воздушной гавани проводились совместно с полицией и Ространснадзором. Цель рейда — обезопасить небо и исключить любые риски для клиентов малой авиации.

Сейчас ситуация находится под пристальным вниманием надзорных органов. Прокурор уже направил иск в Советский районный суд Красноярска.

Требование ведомства однозначно: полностью запретить любую коммерческую деятельность на данном объекте до момента получения собственником всех необходимых документов. Судебное разбирательство по этому делу уже стартовало.

Ранее сообщалось, что канал поставок запрещённых веществ из Европы в Россию удалось перекрыть сотрудникам таможенных служб. Схема работала через международные почтовые отправления, в которых пересылались наркотические вещества. Посылки оформлялись на подставных получателей, что позволяло скрывать реального организатора.