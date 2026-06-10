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10 июня, 05:47

В Красноярске закрыли лавочку «серых» авиаперевозчиков

Прокуратура пресекла нелегальные авиаперевозки на самолёте под Красноярском. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Прокуратура пресекла нелегальные авиаперевозки на самолёте под Красноярском. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура Красноярского края выявила нелегальные авиаперевозки. Нарушения обнаружили во время проверки посадочной площадки «Вознесенка», расположенной в Березовском районе. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокуратура пресекла нелегальные авиаперевозки на самолёте под Красноярском. Видео © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Выяснилось, что владелец легкомоторного судна типа Cessna систематически перевозил пассажиров за деньги. При этом у предпринимателя отсутствовал обязательный сертификат эксплуатанта, дающий право на оказание подобных услуг.

В ведомстве подчеркнули, что комплексные мероприятия по проверке воздушной гавани проводились совместно с полицией и Ространснадзором. Цель рейда — обезопасить небо и исключить любые риски для клиентов малой авиации.

Сейчас ситуация находится под пристальным вниманием надзорных органов. Прокурор уже направил иск в Советский районный суд Красноярска.

Требование ведомства однозначно: полностью запретить любую коммерческую деятельность на данном объекте до момента получения собственником всех необходимых документов. Судебное разбирательство по этому делу уже стартовало.

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Ранее сообщалось, что канал поставок запрещённых веществ из Европы в Россию удалось перекрыть сотрудникам таможенных служб. Схема работала через международные почтовые отправления, в которых пересылались наркотические вещества. Посылки оформлялись на подставных получателей, что позволяло скрывать реального организатора.

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Милена Скрипальщикова
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