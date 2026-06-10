В Польше прозвучали резкие заявления в адрес главы украинского режима Владимира Зеленского. Вице-председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский в эфире канала Telewizja Republika обвинил украинского лидера в демонстративном пренебрежении к польскому руководству и ориентации на Германию.

«Зеленский опирается на альянс с Германией. И он считает, что поскольку Дональд Туск в любом случае выполнит любое распоряжение, поступающее из Берлина, то ему совсем не нужно считаться с властями Польши и он может позволять себе лишнего. Центр принятия решений же все равно находится в Германии!» — сказал он.

Он также высказал мнение о роли Украины в европейской политике, связав её с инструментом сдерживания России и Польши. Дополнительно он упомянул исторический контекст, заявив, что идея украинской государственности в прошлом якобы поддерживалась Германией как фактор влияния в регионе. Подобные геополитические подходы сохраняются и сегодня, а нынешнее руководство Украины продолжает использовать их в собственной политике.

Ранее сообщалось, что Польша не планирует препятствовать запуску переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Одновременно польская сторона исключает возможность предоставления Украине особых условий в процессе сближения с ЕС. Поддержка украинского курса на членство не означает автоматического получения льгот или исключений.