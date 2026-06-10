В Самарской области объявили отбой ракетной опасности

В Самарской области сняли режим «Ракетная опасность», который ввели с 5:45 утра. Об отмене сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности», — написал глава региона.

Всего за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 326 украинских беспилотников. Дроны уничтожили над многими регионами: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской. Также беспилотники ликвидировали над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и в акватории Чёрного моря.