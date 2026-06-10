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10 июня, 05:48

В Самарской области объявили отбой ракетной опасности

Обложка © Wikipedia / Vlad Volkov

Обложка © Wikipedia / Vlad Volkov

В Самарской области сняли режим «Ракетная опасность», который ввели с 5:45 утра. Об отмене сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности», — написал глава региона.

В Воронежской области сбили более 40 БПЛА ВСУ за ночь
В Воронежской области сбили более 40 БПЛА ВСУ за ночь

Всего за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 326 украинских беспилотников. Дроны уничтожили над многими регионами: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской. Также беспилотники ликвидировали над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и в акватории Чёрного моря.

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Наталья Афонина
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