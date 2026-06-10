Названы восемь обязательных прививок для каждого жителя России

Каждый житель России должен сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Именно эти вакцины входят в национальный календарь и обеспечивают иммунитет на долгие годы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости».

«В первые дни жизни – это вакцины от туберкулёза, гепатита B. Затем идёт вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — сказала Попова.

Все эти прививки делают бесплатно — за счёт федерального бюджета. Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России каждый год прививают от гриппа, поэтому заболеваемость в стране гораздо ниже, чем в других государствах.

Ранее сообщалось, что в этом году в России уже больше 176 тысяч человек пострадали от укусов клещей и обратились к врачам. Больше всего таких случаев в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской и Вологодской областях. Лучшая защита от клещей — прививка. Особенно она нужна туристам и жителям тех регионов, где клещи особенно активны.