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10 июня, 06:57

Угроза атаки украинских БЭК в Новороссийске отменена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Утром в Новороссийске вводили предупреждение об угрозе применения безэкипажных катеров. Спустя некоторое время режим опасности был снят. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Жителям первой береговой линии рекомендовали быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения обстановки. Информация носила экстренный характер и была распространена оперативно в целях предупреждения населения.

«Уважаемые новороссийцы! Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК)», — написал он.

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Ранее сегодня утром Самарская область оказалась под массированной атакой беспилотников. Налёт носил масштабный характер и сопровождался работой систем противовоздушной обороны и мобильных боевых групп. В ходе отражения атаки, как уточнили власти, было уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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