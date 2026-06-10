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Регион
10 июня, 07:26

Минобороны: В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны пресекли налёт беспилотных летательных аппаратов в небе над Нижегородской областью, где также объявлялась опасность ракетного удара. Эту информацию опубликовал телеграм-канал Министерства обороны Российской Федерации.

Всего за ночное время расчётами ПВО было перехвачено и ликвидировано 326 дронов самолётного типа, запущенных с украинской стороны.

В Самарской области три человека пострадали при атаке БПЛА
В Самарской области три человека пострадали при атаке БПЛА

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх вражеских дронов, направлявшихся к Москве. В местах падения обломков сейчас работают оперативные службы.

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Вероника Бакумченко
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