Минобороны: В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны пресекли налёт беспилотных летательных аппаратов в небе над Нижегородской областью, где также объявлялась опасность ракетного удара. Эту информацию опубликовал телеграм-канал Министерства обороны Российской Федерации.

Всего за ночное время расчётами ПВО было перехвачено и ликвидировано 326 дронов самолётного типа, запущенных с украинской стороны.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх вражеских дронов, направлявшихся к Москве. В местах падения обломков сейчас работают оперативные службы.