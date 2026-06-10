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Регион
10 июня, 07:31

«Кровью краплёные колоды»: Захарова разнесла Зеленского за сравнение людей с игральными картами

Захарова: Слова Зеленского о людях-«картах» обнажили кровожадность Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко отреагировала на высказывание Владимира Зеленского, сравнившего сограждан с игральными картами. Дипломат назвала это свидетельством кровожадной и абсолютно беспринципной природы киевского режима.

Ранее Зеленский употребил метафору, заявив, что главные «карты» его страны — это живые люди, смелые и умные граждане. Именно эта формулировка вызвала у представителя внешнеполитического ведомства оторопь. Захарова призналась, что, впервые увидев данное заявление, она даже не сразу осознала его смысл.

«Я не думала, что он имел в виду игральные карты, я никогда бы это не представила... в такой ситуации, столько людей погибло, каждый день, так сказать, его руками творятся теракты», — указала она в эфире радио Sputnik.

Когда пришло понимание, что речь идёт именно об игровой терминологии, аналогия стала очевидной. В этом контексте, по её мнению, раскрывается и методика действий нынешних властей в Киеве.

«Я поняла, что... люди есть игральные карты, те козыри, которыми он, так сказать, и оперирует», — пояснила дипломат.

Дальнейшие оценки прозвучали ещё резче. Бесконечный поток лживых нарративов, сопровождающий поступки режима, Захарова охарактеризовала как шулерство и мошенничество международного масштаба. Она подчеркнула, что беспринципность и жестокость нашли выражение во фразе о людях как козырях. И это не просто козыри, заявила представитель МИД, а краплёные колоды, причём меченые кровью.

Зеленского уличили в «игре под Германию» и неуважении к Польше
Зеленского уличили в «игре под Германию» и неуважении к Польше

Ранее Мария Захарова обвинила Зеленского в циничном отношении к конфликту, сравнив его действия с игрой в казино. Дипломат заявила, что экс-комик ставит на кон жизни миллионов, а мирные инициативы превращает в источник миллиардных доходов, а также назвала его наркоманом, который иногда бегает к своим покровителям за новой дозой.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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