Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко отреагировала на высказывание Владимира Зеленского, сравнившего сограждан с игральными картами. Дипломат назвала это свидетельством кровожадной и абсолютно беспринципной природы киевского режима.

Ранее Зеленский употребил метафору, заявив, что главные «карты» его страны — это живые люди, смелые и умные граждане. Именно эта формулировка вызвала у представителя внешнеполитического ведомства оторопь. Захарова призналась, что, впервые увидев данное заявление, она даже не сразу осознала его смысл.

«Я не думала, что он имел в виду игральные карты, я никогда бы это не представила... в такой ситуации, столько людей погибло, каждый день, так сказать, его руками творятся теракты», — указала она в эфире радио Sputnik.

Когда пришло понимание, что речь идёт именно об игровой терминологии, аналогия стала очевидной. В этом контексте, по её мнению, раскрывается и методика действий нынешних властей в Киеве.

«Я поняла, что... люди есть игральные карты, те козыри, которыми он, так сказать, и оперирует», — пояснила дипломат.

Дальнейшие оценки прозвучали ещё резче. Бесконечный поток лживых нарративов, сопровождающий поступки режима, Захарова охарактеризовала как шулерство и мошенничество международного масштаба. Она подчеркнула, что беспринципность и жестокость нашли выражение во фразе о людях как козырях. И это не просто козыри, заявила представитель МИД, а краплёные колоды, причём меченые кровью.

Ранее Мария Захарова обвинила Зеленского в циничном отношении к конфликту, сравнив его действия с игрой в казино. Дипломат заявила, что экс-комик ставит на кон жизни миллионов, а мирные инициативы превращает в источник миллиардных доходов, а также назвала его наркоманом, который иногда бегает к своим покровителям за новой дозой.