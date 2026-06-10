«Разваливают семьи»: Врач оценил идею ограничить «диванных» психологов в Сети

Пока государство не предложит населению здоровую альтернативу «диванным экспертам», клиенты так и будут рисковать семейным благополучием. Такое мнение высказал врач-психиатр высшей категории Александр Федорович.

Поводом для разговора стала инициатива уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой. Ранее она сообщила о потоке жалоб от россиян на горе-психологов, чьи советы доводят семьи до развода, и предложила законодательно обязать всех консультирующих иметь государственный диплом.

В комментарии «Радио 1» Федорович признал, что проблема существует, однако призвал не делать скоропалительных шагов. Он напомнил: дискуссия о необходимости лицензировать таких специалистов тянется в профессиональных кругах уже 10–15 лет. Зарабатывать же любым способом, если он не нарушает Уголовный кодекс, в стране не запрещено.

Кроме того, собеседник радиостанции счёл неверным возлагать на интернет-советчиков вину за пробуксовку демографических планов. Без специально разработанной единой федеральной программы для всех регионов подобные обвинения лишены основы. Только такой документ позволит упорядочить чью бы то ни было деятельность, включая блогерскую.

Эксперт подчеркнул, что наблюдаемый хаос на рынке психологических услуг — лишь вершина айсберга. Корень же проблемы лежит в отсутствии внятной государственной структуры помощи, которая смогла бы составить конкуренцию непрофессионалам.

Напомним, Яна Лантратова сообщила о росте числа жалоб от семей, чьи отношения дали трещину после визитов к псевдопсихологам. По её словам, в Интернете появляется всё больше блогеров, позиционирующих себя профессиональными консультантами и берущих деньги за услуги, хотя среди таких деятелей нередко скрываются мошенники. Лантратова назвала ситуацию серьёзной проблемой, с которой она сталкивается по долгу службы.