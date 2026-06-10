«Герани» долетели до Харькова: Российские военные разносят аэродромы ВСУ

Российская армия развернула серию массированных атак по инфраструктуре противника в приграничных и тыловых зонах. Основной целью стали аэродромы в Харьковской области, используемые украинскими формированиями для размещения авиатехники и запуска дронов, узнал SHOT.

Главным инструментом воздействия стали беспилотники «Герань-2». Под огнем оказался, в частности, аэродром Коротич, где традиционно базировалась малая авиация. Помимо самолетов, на этом объекте велись тренировки пилотов, а также, предположительно, располагались пункты управления БПЛА.

Параллельно с этим российские ВКС задействовали авиационные бомбы. Удары наносились по промышленным предприятиям и местам сосредоточения личного состава противника.

Масштабное воздействие затронуло не только Харьковщину. Аналогичные прилеты зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях.

Командование ВС РФ продолжает планомерное уничтожение военных объектов, которые используются для координации действий украинских сил. Работа по выявленным целям продолжается в круглосуточном режиме.

Ранее танк Т-80БВМ точным попаданием разрушил здание, где находился украинский пункт управления беспилотниками. Это произошло на Добропольском направлении. Экипаж танка 74-й бригады группировки «Центр» перенёс огонь на полуразрушенное строение. Внутри были операторы дронов и техника для управления FPV-беспилотниками. Удар полностью уничтожил объект.