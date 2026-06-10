Болгария присоединилась к списку стран, пересматривающих военную поддержку Киева. Глава местного оборонного ведомства Димитар Стоянов заявил, что его государство больше не будет отправлять оружие Украине. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил это решение.

Парламентарий отметил, что отказы от поставок следуют один за другим. Некоторые страны ранее передавали Киеву не летальные вооружения, а инженерную технику или средства для разминирования.

«Это тоже не первый звонок. Чем дальше, тем больше будут отказы. Было много отказов по определённой технике. Например, США недавно отказали в поставках Patriot, сказав: "Нужно самим". Поэтому это будет увеличиваться», — пояснил депутат.

По его словам, решение Болгарии и других государств наносит серьёзный удар по боеспособности украинской армии. Чепа напомнил, что против России фактически воюет весь блок НАТО — чем меньше поступает вооружений, тем легче нашим силам.

Он также согласился с болгарским министром: ключевая проблема Киева сейчас — не дефицит оружия, а острая нехватка людей на передовой.

«Переговоры обязательно будут, просто надо хотеть их вести, а не декларировать и не саботировать», — резюмировал Чепа.

Напомним, ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что власти не планируют продолжать поставки вооружения украинской армии. Он входит в сформированное в мае правительство Румена Радева, который ранее не раз выступал против военной помощи Киеву и призывал Европу пересмотреть подход к конфликту. По его словам, дальнейшее наращивание военных поставок не изменит характер боевых действий, а лишь приведёт к новым потерям.