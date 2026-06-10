Криминалист раскрыл, как будут вычислять исполнителей взрыва авто в Балашихе

Причиной мгновенной гибели автомобилиста в Балашихе стал вдох раскалённого воздуха после детонации. В таких условиях смерть наступает за секунды, сообщил криминалист, доктор юридических наук, профессор Анатолий Кустов.

Специалист реконструировал картину утреннего покушения в микрорайоне Авиаторов. Погибший, мужчина 62 лет, вышел из подъезда, сел в припаркованный во дворе кроссовер BMW X3 и запустил двигатель. Как только машина тронулась с места, сработало взрывное устройство. Мощность заряда эксперты оценивают в 300–400 граммов в тротиловом эквиваленте. Объятый пламенем автомобиль отшвырнуло в стоящий рядом транспорт.

По словам Кустова в комментарии сайту MK.ru, взрывчатка с высокой долей вероятности находилась за задним сидением, в непосредственной близости от бензобака. Именно эта особенность компоновки BMW объясняет характер разрушений задней части кузова, крыши и водительской двери. Свидетели также сообщили о двух последовательных хлопках. Профессор не исключил, что второй взрыв спровоцировала детонация топливного бака — это логично, если машина моментально загорелась.

Говоря о шансах на спасение, эксперт был категоричен. Он пояснил, что при такой мощной вспышке температура внутри салона становится запредельной. Водитель непроизвольно вдыхает обжигающий воздух, и летальный исход наступает практически моментально.

Сейчас следователи изучают записи с камер наблюдения. Им предстоит вычислить злоумышленников, которые приближались к иномарке до взрыва, и восстановить пути их отхода. Отрабатывается версия о дистанционном подрыве посредством радиосигнала, что говорит о слежке за жертвой.

Напомним, вчера утром в подмосковной Балашихе произошёл подрыв легкового автомобиля. Сразу после детонации иномарка загорелась. Находившийся за рулём владелец получил травмы, несовместимые с жизнью. Очевидцы и прибывшие медики пытались помочь, но спасти мужчину не удалось.