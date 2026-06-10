ЧМ по бодибилдингу перенесли из ОАЭ в Испанию из-за ситуации на Ближнем Востоке

Чемпионат мира по бодибилдингу, намеченный на 2026 год, вместо Объединённых Арабских Эмиратов примет Испания. Такой поворот событий в беседе с ТАСС подтвердили в Федерации бодибилдинга России.

Изначально организаторы выбрали для турнира Аджман, а датами значились 30 сентября — 5 октября. В федерации пояснили, что из-за неспокойной политической картины в зоне Персидского залива международная федерация по бодибилдингу решила экстренно передислоцировать соревнования из Аджмана в испанский населённый пункт Санта-Сусанна, который уже принимал континентальное первенство в этом году.

Испанская Санта-Сусанна примет участников чемпионата с 29 октября по 2 ноября.

Ранее в пресс-службе Федерации бодибилдинга России сообщили, что национальная сборная не сможет выступить на чемпионате Европы в Испании полным составом из-за проблем с получением шенгенских виз. Турнир, который проходит в Санта-Сусанне и продлится до 3 мая, изначально предполагал участие 44 российских спортсменов, однако до места добрался только 31 атлет. Некоторым из них отказывали в визе дважды, несмотря на заблаговременную подачу документов. Важно, что россияне выступают на этих соревнованиях под эгидой IFBB под флагом своей страны.