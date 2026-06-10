Российские гребцы выступят на чемпионате Европы в Португалии

Власти Португалии не создали препятствий для российских атлетов, планирующих поездку на июньский чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Все без исключения заявки, поданные в посольство в Москве, были одобрены.

В пресс-службе Федерации каноэ России подтвердили отсутствие отказов.

«Все спортсмены, обратившиеся в посольство Португалии в Москве, получили въездные визы», — сообщили ТАСС в организации.

Соревнования пройдут в Монтемор-у-Велью с 11 по 14 июня. Российские представители выйдут на старт под нейтральным флагом.

Для отечественных гребцов это важная новость, учитывая негативный опыт прошлого года. Тогда первенство континента в Чехии пришлось пропустить из-за нежелания принимающей стороны видеть атлетов из РФ и Беларуси.

В состав российской сборной вошли 12 спортсменов, включая таких мастеров, как Максим Спесивцев, Анастасия Долгова и Наталья Подольская. Теперь команде предстоит сосредоточиться исключительно на подготовке к предстоящим заездам.

Российские спортсмены постепенно возвращаются на мировую арену. Ранее Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на всех индивидуальных и командных соревнованиях под эгидой FIE, используя национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран.