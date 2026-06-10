Дешевле устриц, вкуснее гребешка: Рыбный союз назвал деликатес, который станет хитом лета

Морские двустворчатые моллюски вонголе только набирают популярность: это один из недорогих, но при этом лучших питательных деликатесов, доступных россиянам. В Рыбном союзе России рассказали Life.ru об особенностях этих ракушек и раскрыли лучшие способы их приготовления.

Вонголе: как выглядят, где обитают, польза

Этот моллюск всегда был желанным гостем на столе у гурманов по всему миру, это неотъемлемая часть кухни Средиземноморья и Азии. В Италии они стали основой знаменитой пасты «Вонголе», а в Китае их подавали в ароматном бульоне с имбирём.

Клемы вонголе имеют округлую двустворчатую раковину с характерными полосами. Размер обычно небольшой — от 2 до 5 сантиметров. Они мельче устриц и мидий, но не уступают им во вкусе, а иногда и превосходят. Основные регионы вылова — Средиземное море, Атлантическое побережье Испании и Франции, а также Япония и Китай. Часть улова поступает с аквакультурных ферм, где условия максимально приближены к естественным. Дикие вонголе обладают насыщенным вкусом, но их добыча ограничена сезонностью и квотами. Аквакультурные вонголе доступны круглый год. Главное отличие — устойчивый размер и стабильное качество. Рыбный союз России

Они богаты белком, йодом, железом и витамином B12, что делает их отличным продуктом для укрепления иммунитета и поддержания уровня энергии. Низкое количество жиров делает их диетическим продуктом.

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Как выбрать вонголе: упаковка, этикетка, цена

Замороженные клемы вонголе в створках могут продаваться в собственном соку в вакуумном пакете. В отличие от обычного льда, «бульон» вонголе будет непрозрачным, может быть кремового или синеватого оттенка. А в составе будет указан «сок клем».

Мясо вонголе без вакуумного пакета будет покрыто тонким слоем глазури для сохранения качества. Ищите глазурь на этикетке, а также в составе пометки «вода». Мясо будет чуть суше и менее насыщенным по вкусу, но оно удобнее и быстрее готовится за счёт более глубокой переработки.

Мясо клем нежное, сладковатое, с насыщенным вкусом и приятным ароматом. Особенность в их размере: нежное мясо отлично впитывает аромат специй и соусов, а мелкие створки задерживают соус внутри. Вонголе в створках отлично подходят для любых горячих блюд с морепродуктами, а их мясо — для салатов, супов.

Совет по выбору от Рыбного союза: обращайте внимание на размерный ряд, указанный на этикетке. Например, 21/30 — это значит, что в упаковке 0,5 кг будет от 21 до 30 клем, и это самый крупный размер. Цена на вонголе в раковине стартует от 290 рублей за кг, а мясо вонголе без раковины продаётся по цене от 620 рублей.

Как готовить вонголе

1. Размораживайте вонголе только в холодильнике, чтобы сохранить продукт сочным и свежим.

2. Перед готовкой промойте вонголе под проточной водой, чтобы избавиться от возможных остатков песка. В природе вонголе живут, зарываясь в песок, так что подстраховка не будет лишней.

3. Добавляйте вонголе в блюдо в конце готовки и хорошо прогревайте, чтобы довести до кулинарной готовности.

Вонголе отлично сочетаются с оливковым маслом, сливочными текстурами, зеленью и лимоном. Приготовьте их по классическим рецептам Средиземноморской кухни: с пастой или тушёными в белом вине. В Китае клемы часто подают в пикантных соусах с чили. А в XIX веке во Франции вонголе запекали в пергаменте с травами и белым вином, заворачивая моллюсков в бумагу и готовя в печи, чтобы сохранить их нежную текстуру.