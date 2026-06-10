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Регион
10 июня, 08:56

Пять стран ЕС захотели ограничить право голоса для будущих членов союза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Ряд стран Евросоюза выступили с инициативой временно ограничивать право голоса для государств, которые только вступают в объединение. Предложение направлено на усиление контроля за соблюдением внутренних правил ЕС. Инициаторами идеи стали Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург, следует из документа, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Предлагаемый механизм касается будущих членов Евросоюза и предполагает дополнительные ограничения на участие в принятии решений. Поводом для обсуждения стали планы ускоренного вступления в ЕС ряда стран, включая Черногорию, Албанию, Украину и Молдову. Отдельное внимание в дискуссии уделяется вопросам внутренней устойчивости союза и соблюдения демократических норм.

В документе также упоминаются возможные риски, связанные с ситуацией в отдельных странах ЕС, включая споры о верховенстве права и свободе СМИ. Предлагается ввести механизм временного контроля, который может применяться в случае серьёзных нарушений базовых принципов объединения.

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Ранее сообщалось, что внутри ЕС усиливаются разногласия на фоне энергетической политики и подходов к взаимодействию с Россией. Очередной эпизод спора связан с планами Венгрии продолжить закупки российского газа. Действия венгерских властей подрывают общую энергетическую стратегию Евросоюза, направленную на сокращение зависимости от российских углеводородов.

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Милена Скрипальщикова
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