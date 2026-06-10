Сборище разгромлено: Житель Алтая сколотил банду малолетних убийц, орудовавших по всей стране

Правоохранители пресекли работу масштабного праворадикального объединения. Организатором структуры выступил житель Алтайского края, сумевший вовлечь в преступную деятельность сотни сторонников.

Группировка охватила 21 субъект страны, объединив более 150 приверженцев радикальных взглядов. Для координации действий и распространения человеконенавистнических идей злоумышленники использовали популярный мессенджер.

В ячейки вступали молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Отделения организации были сформированы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других крупных городов.

По данным следствия, участники совершали акты «прямого действия» против лиц неславянской внешности. Эти нападения включали поджоги торговых точек, жестокие избиения и нанесение ножевых ранений. Часть задержанных открыто поддерживала террористическую идеологию.

В отношении лидеров банды и наиболее активных исполнителей заведены уголовные дела по ряду тяжких статей Уголовного кодекса. Фигурантам инкриминируют экстремизм, хулиганство, разжигание ненависти и участие в террористической деятельности.

В ходе обысков силовики обнаружили внушительный арсенал. У радикалов изъяли огнестрельное оружие, холодные клинки и самодельные зажигательные устройства, а также предметы с запрещенной символикой.

До этого сотрудники ФСБ и ФСИН сорвали террористический акт в исправительном учреждении Ульяновской области. Попытку нападения готовил заключенный, разделяющий идеологию запрещенной международной террористической организации.