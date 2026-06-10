Отпечаток на всю жизнь: Как частая смена партнёров у родителей калечит будущее ребёнка

Привычка матери или отца постоянно менять избранников способна глубоко ранить детскую психику и исказить будущие представления о семье. О скрытых угрозах рассказала семейный психолог Юлия Карандина.

Психолог Юлия Карандина о влиянии частой смены партнёров родителями на детей. Видео © Пятый канал

Наблюдая за чередой партнёров, ребёнок усваивает определённый шаблон. Специалист в разговоре с Пятым каналом пояснила: увиденное формирует отпечаток, который проявится позже во взрослой жизни. Речь идёт не просто о воспоминаниях, а о базовом понимании привязанности и любви.

Одной из главных родительских ошибок эксперт назвала поспешное включение постороннего человека в быт семьи. Если нет твёрдой уверенности в долгосрочности романа, приводить нового знакомого в дом категорически не рекомендуется. Малыш попросту теряется, не осознавая, кем является внезапно появившийся взрослый и почему он остаётся на кухне с мамой.

Для маленьких членов семьи частая смена лиц оборачивается разрушением чувства защищённости. Сперва возникает доверие и привязанность, но после расставания родителей контакт резко обрывается. При многократном повторении подобных циклов у ребёнка закрепляется убеждение, что любые близкие отношения обречены на скорый разрыв.

Во взрослом возрасте это грозит проблемами с доверием и постоянным поиском новых связей. Карандина уверена: шлейф от увиденного в детстве остаётся неизбежно. Особую тревогу у неё вызывают ситуации, когда новый партнёр оказывается опасным, а в её практике встречались эпизоды с домогательствами со стороны отчимов.

Поэтому специалист призывает родителей не спешить и встречаться на нейтральной территории, не травмируя наследников чередой чужих людей. Ребёнку жизненно необходима стабильность и гарантия того, что самые родные не исчезнут внезапно.

Ранее психолог сравнила скроллинг социальных сетей и вращение барабанов в виртуальных казино, указав на единый дофаминовый механизм возбуждения мозга. Истинной причиной игровой зависимости она назвала не размер выигрыша, а момент предвкушения, добавив, что привычка кормить ребёнка перед экраном планшета чревата серьёзными расстройствами во взрослом возрасте.