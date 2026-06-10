Бойко переехал к Порошиной после тайной свадьбы

Ярослав Бойко переехал к Марии Порошиной после тайной свадьбы. История, о которой поклонники долго говорили лишь на уровне догадок, получила новое продолжение: по данным источника Woman.ru, актёры теперь живут вместе.

Супруги обосновались в трёхкомнатной квартире Порошиной в Москве, но чаще бывают в ее загородном доме. Его актриса строила больше 17 лет, там пара проводит большую часть времени вдали от лишнего внимания.

О браке ранее рассказал бывший муж Порошиной Гоша Куценко. Он заявил, что был на свадьбе, и назвал Бойко надёжным человеком. Сами актёры долго не комментировали отношения, хотя вместе появлялись на публике и работали в общих проектах.