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10 июня, 09:07

Бойко переехал к Порошиной после тайной свадьбы

Актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина. Обложка © ТАСС / Игорь Агеенко

Актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина. Обложка © ТАСС / Игорь Агеенко

Ярослав Бойко переехал к Марии Порошиной после тайной свадьбы. История, о которой поклонники долго говорили лишь на уровне догадок, получила новое продолжение: по данным источника Woman.ru, актёры теперь живут вместе.

Супруги обосновались в трёхкомнатной квартире Порошиной в Москве, но чаще бывают в ее загородном доме. Его актриса строила больше 17 лет, там пара проводит большую часть времени вдали от лишнего внимания.

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О браке ранее рассказал бывший муж Порошиной Гоша Куценко. Он заявил, что был на свадьбе, и назвал Бойко надёжным человеком. Сами актёры долго не комментировали отношения, хотя вместе появлялись на публике и работали в общих проектах.

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Николь Вербер
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