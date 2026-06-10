От Калининграда до Хабаровска: 12 июня пройдёт крупнейший марафон классической музыки «Кантата. Россия»

12 июня, в День России, в стране состоится Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия» — крупнейшее событие в области академического искусства. Проект охватит 15 регионов и соберёт около 20 тысяч зрителей. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе фестиваля.

В День РФ стартует всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Фото © Предоставлено Life.ru

«Культура формирует нашу идентичность, связывает поколения, делает нас узнаваемыми в мире. Мы выстроили программу концерта в День России так, чтобы показать масштаб русской культуры: от Глинки до Свиридова. Начнем с гимна России, а завершим «Временем вперед» — музыкой энергии, движения и устремленности в будущее», – сказал Юрий Башмет, художественный руководитель ГСО «Новая Россия», Герой труда РФ, народный артист СССР.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и станет открытием VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата», который пройдёт с 12 по 16 июня в Калининградской области. Марафон охватит 15 регионов — от Калининграда до Хабаровска — и объединит около 20 000 зрителей.

В День РФ стартует всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Фото © Предоставлено Life.ru

Концерты состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Астрахани, Череповце, Курске, Новороссийске, Йошкар-Оле, Рязани, Ростове Великом, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Чебоксарах и Карелии. Академическое искусство в рамках проекта выйдет за пределы концертных залов: симфонические и хоровые программы прозвучат в кремлях, на исторических площадях и даже на промышленных площадках.

В День РФ стартует всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Фото © Предоставлено Life.ru

Центральное событие марафона состоится в Национальном центре «Россия» в Москве. Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», народный артист СССР Юрий Башмет отметил, что программу концерта выстроили как «путешествие по русской культуре» — от Глинки до Свиридова. По его словам, открытие начнётся с исполнения гимна России, а завершится произведением «Время, вперёд!» — символом энергии и движения в будущее.

В День РФ стартует всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Фото © Предоставлено Life.ru

В Калининграде на Соборной площади острова Канта выступит сводный оркестр музыкантов Калининградского симфонического оркестра и МГАСО под управлением художественного руководителя фестиваля «Кантата» Фабио Мастранджело. В Ростове Великом программу представят Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр и филармоническая хоровая капелла «Ярославия» вместе с оперной певицей Любовью Казарновской.

Согласно данным ВЦИОМ, 63% россиян считают академическое искусство сферой, требующей государственного участия и поддержки. При этом среди поколения Z посещаемость учреждений академического искусства достигает 49%, среди молодых миллениалов — 51%, что превышает средний показатель по стране (38%). Также 59% россиян убеждены, что развитая академическая культурная среда влияет на желание людей оставаться в регионе, а среди молодёжи этот показатель достигает 66%.

Напомним, что лето 2026 года в России насыщено необычными региональными фестивалями, которые проходят в разных форматах — от гастрономических праздников до крупных музыкальных опен-эйров. Одним из первых событий станет Фестиваль крапивы в селе Крапивна Тульской области, который в этом году изменил формат проведения. Подробнее об этом в материале Life.ru.