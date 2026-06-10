Названы профессии с наибольшим риском сокращений в 2026 году

В Сети расходятся тревожные данные опросов о грядущей волне сокращений в российских компаниях. Эксперты призывают не паниковать, но и не терять бдительности.

В Госдуме убеждены, что поддаваться ажиотажу не стоит. Депутаты ссылаются на официальную статистику: безработица держится на исторически низком уровне в 2,2%, а в июне 2026-го составила 2,3%. При этом в ГД допустили точечные увольнения, под которые могут попасть кадровики, средний офисный персонал, дорогостоящие менеджеры и возрастные сотрудники, отказывающиеся осваивать цифровые инструменты.

О структурной трансформации рынка в беседе с RG.ru говорит и руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа. Лишь 14% компаний рассматривают уменьшение штата, однако «тревожные звоночки» уже заметны: бизнес активно задействует неполную занятость, которая по итогам 2025-го затронула 1,6 млн человек. Эксперты квалифицируют это как скрытую безработицу, особенно характерную для гостиничного дела, обрабатывающей промышленности и строительства.

Под угрозой, по словам Коледы, оказываются высокооплачиваемые «дорогие середняки» и «офисные призраки», чьи функции незаметны для конечного результата. Компании вынуждены переходить от экспансии к жёсткой оптимизации на фоне дорогих кредитов и общего охлаждения экономики.

В профсоюзах советуют не подписывать заявление «по собственному желанию» под нажимом начальства без консультации с юристом. Лучшим исходом называют соглашение сторон с выходным пособием в несколько окладов, а для усиления позиций на рынке рекомендуют развивать гибкие навыки и личный бренд.

Параллельно нарастает теневая занятость, объём которой оценивают от 5 до 8 млн человек. Как пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, бизнес всё чаще уходит в «серые» схемы, чтобы снизить налоговую нагрузку и расходы на персонал, а работники с упавшими доходами вынуждены искать неофициальные приработки.

Ранее в Департаменте организационного развития Роскачества пояснили, что уволенный сотрудник сохраняет возможность оформить листок нетрудоспособности и получить по нему деньги, если заболевание наступило в течение 30 календарных дней после расторжения договора. Главное условие — отсутствие нового официального места работы на дату открытия больничного.