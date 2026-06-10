Российская армия продолжает методично уничтожать военный потенциал Украины, нанося точечные удары по критически важным узлам обороны противника. По последним данным оборонного ведомства, целью стали не только боевые позиции, но и тыловая инфраструктура.

Под огонь попала база ВМС, а также многочисленные хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Кроме того, серьёзный урон нанесен объектам энергетического сектора и транспортной сети, которые обеспечивают нужды киевского режима.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 148 районах», — сообщили в ведомстве.

Особое внимание уделили пунктам базирования иностранных инструкторов и наемников. Уничтожены площадки, где готовились операторы для использования дальнобойных БПЛА, представляющих угрозу российским территориям.

Подобные действия существенно осложняют логистику ВСУ. Лишение противника запасов топлива и снарядов делает невозможным проведение активных маневров на линии боевого соприкосновения. В ближайшее время можно ожидать продолжения такой тактики для окончательного обескровливания обороны оппонента.

Ранее танк Т-80БВМ точным попаданием разрушил здание, где находился украинский пункт управления беспилотниками. Это произошло на Добропольском направлении. Экипаж танка 74-й бригады группировки «Центр» перенёс огонь на полуразрушенное строение. Внутри были операторы дронов и техника для управления FPV-беспилотниками. Удар полностью уничтожил объект.