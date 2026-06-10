Тотальный разгром: Армия России поразила военно-морскую базу Украины
Минобороны сообщило об ударах по базе ВМС и складам ВСУ
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российская армия продолжает методично уничтожать военный потенциал Украины, нанося точечные удары по критически важным узлам обороны противника. По последним данным оборонного ведомства, целью стали не только боевые позиции, но и тыловая инфраструктура.
Под огонь попала база ВМС, а также многочисленные хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Кроме того, серьёзный урон нанесен объектам энергетического сектора и транспортной сети, которые обеспечивают нужды киевского режима.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 148 районах», — сообщили в ведомстве.
Особое внимание уделили пунктам базирования иностранных инструкторов и наемников. Уничтожены площадки, где готовились операторы для использования дальнобойных БПЛА, представляющих угрозу российским территориям.
Подобные действия существенно осложняют логистику ВСУ. Лишение противника запасов топлива и снарядов делает невозможным проведение активных маневров на линии боевого соприкосновения. В ближайшее время можно ожидать продолжения такой тактики для окончательного обескровливания обороны оппонента.
Ранее танк Т-80БВМ точным попаданием разрушил здание, где находился украинский пункт управления беспилотниками. Это произошло на Добропольском направлении. Экипаж танка 74-й бригады группировки «Центр» перенёс огонь на полуразрушенное строение. Внутри были операторы дронов и техника для управления FPV-беспилотниками. Удар полностью уничтожил объект.
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