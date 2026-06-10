Лесничий на Украине за $8 тысяч выводил уклонистов в Белоруссию тайными тропами

На Украине лесничий полгода водил скрытыми тропами в Белоруссию мужчин, которые не хотели попадать под мобилизацию. Услуга стоила 8 тысяч долларов с человека. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований.

«По лесам в Белоруссию за 8 тысяч долларов — будут судить чиновника лесничества и его сообщника», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Полесье — это лесистая местность, которая тянется от Брянской области России до востока Польши. Большая её часть находится на юге Белоруссии и на севере Украины, в том числе в Сумской, Черниговской, Киевской и других областях. Сотрудник приграничного лесничества хорошо знал местность и с февраля организовал схему побега для уклонистов. Вместе с сообщником он лично провожал их через густые леса и болота до самой границы с Белоруссией. Теперь обоим грозит до девяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что украинские мужчины призывного возраста боятся попасть на передовую даже больше, чем встретить в лесу дикого медведя. Поводом стал случай на границе с Румынией, где один уклонист, пытаясь незаконно уехать из страны, забрался на дерево, спасаясь от зверя. Такие истории — признак отчаянного положения украинцев. ВСУ сейчас остро не хватает людей, военкоматы применяют силу, что приводит к скандалам.