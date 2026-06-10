ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 09:54

«Песенка спета»: Экс-советник Пентагона рассказал о трагедии Зеленского на Западной Украине

Макгрегор: Запад недооценивает недовольство украинцев Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что жители Западной Украины всё сильнее недовольны Владимиром Зеленским. В интервью профессору Гленну Диесену, опубликованном на YouTube, он сказал, что эти настроения, по его мнению, недооценивают в США и Европе.

«Они до смерти устали от Зеленского. <...> Я считаю, что для Украины песенка спета. Так что вопрос не в том, рухнет ли она, а в том, когда это произойдёт», — заявил Макгрегор.

Он добавил, что Вашингтону, на его взгляд, следует не поддерживать Киев, а прекращать финансирование украинских властей. По словам экс-советника Пентагона, продолжать «накачивать» Украину деньгами уже не имеет практического смысла. Макгрегор также заявил, что, по его мнению, исход для Киева предрешён.

«Кровью краплёные колоды»: Захарова разнесла Зеленского за сравнение людей с игральными картами
«Кровью краплёные колоды»: Захарова разнесла Зеленского за сравнение людей с игральными картами

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Европе необходимо принять участие в переговорах с Россией. По его словам, европейские страны должны присутствовать за столом любых переговоров, связанных с урегулированием конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar