Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что жители Западной Украины всё сильнее недовольны Владимиром Зеленским. В интервью профессору Гленну Диесену, опубликованном на YouTube, он сказал, что эти настроения, по его мнению, недооценивают в США и Европе.

«Они до смерти устали от Зеленского. <...> Я считаю, что для Украины песенка спета. Так что вопрос не в том, рухнет ли она, а в том, когда это произойдёт», — заявил Макгрегор.

Он добавил, что Вашингтону, на его взгляд, следует не поддерживать Киев, а прекращать финансирование украинских властей. По словам экс-советника Пентагона, продолжать «накачивать» Украину деньгами уже не имеет практического смысла. Макгрегор также заявил, что, по его мнению, исход для Киева предрешён.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Европе необходимо принять участие в переговорах с Россией. По его словам, европейские страны должны присутствовать за столом любых переговоров, связанных с урегулированием конфликта.