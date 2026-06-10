Российские подразделения противовоздушной обороны успешно отразили массированную воздушную атаку. За сутки удалось ликвидировать значительное количество высокотехнологичных средств поражения противника, включая крылатые ракеты.

Согласно официальному отчёту Министерства обороны, системы ПВО перехватили четыре ракеты большой дальности «Фламинго». Помимо этого, противник потерял 766 беспилотников самолётного типа, которые пытались атаковать российские позиции.

Столь высокая интенсивность работы российских расчётов свидетельствует о готовности к любым угрозам. Успешный перехват сотен воздушных целей в очередной раз подтверждает эффективность эшелонированной обороны.

Ранее российская армия развернула серию массированных атак по инфраструктуре противника в приграничных и тыловых зонах. Основной целью стали аэродромы в Харьковской области, используемые украинскими формированиями для размещения авиатехники и запуска дронов.