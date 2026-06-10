Додик: Республика Сербская не станет логистической базой для военных планов ЕС

Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не намерена участвовать в логистическом обеспечении военных планов Евросоюза, несмотря на стремление к вступлению в объединение. С соответствующим заявлением политик выступил на форуме «Геостратегическое положение Республики Сербской» в городе Требинье.

«Наш стратегический интерес — это ЕС, но мы не любой ценой хотим стать частью Европы, в которой у нас нет права голоса и где мы будем лишь логистической поддержкой для её новых воинствующих структур или сугубо исполнителями ее решений», — сказал он.

Додик отметил, что в таком формате членство в Евросоюзе стало бы «унижением» для Республики Сербской. Политик также раскритиковал действующее руководство ЕС, назвав его худшим за всю историю объединения. Он выразил мнение, что Европейский союз постепенно трансформируется из политической организации в военную структуру на фоне внешнеполитических решений и поддержки Украины.

Отдельно он подчеркнул, что РС поддерживает диалог с США, Россией и Китаем и стремится к развитию отношений с этими странами. Завершая выступление, Додик заявил о необходимости избегать вовлечения в глобальные конфликты и сохранять стабильность в условиях международной напряжённости.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсуждается инициатива, предполагающая временное ограничение права голоса для новых стран-членов объединения. Предложение направлено на усиление контроля за соблюдением внутренних правил ЕС. Инициаторами выступили Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург.