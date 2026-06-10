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10 июня, 10:17

Джейсон Момоа заказал единственный в мире электромобиль Bentley в память о деде

Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Голливудский актёр Джейсон Момоа, известный по роли в фильме «Аквамен», пополнил свою коллекцию новым автомобилем. Это глубоко персонализированная версия Bentley Blower Jnr — уменьшенной на 15% электрической копии легендарной гоночной модели Bentley 1929 года. Оригинал разработала британская компания Hedley Studios вместе с Bentley Motors, но Момоа решил, что машине не хватает характера.

В итоге получился единственный в своём роде экземпляр, собранный из более чем сотни деталей, сделанных на заказ или специально доработанных. Кузов покрашен в уникальный цвет Momoa Crimson, добавлены накладки из состаренной латуни. Панель приборов сделана из гавайской древесины коа, что придаёт салону вид благородной старины.

Момоа создал уникальный электрический Bentley Blower в память о дедушке. Фото © Hedley Studios

Момоа создал уникальный электрический Bentley Blower в память о дедушке. Фото © Hedley Studios

В салоне — табличка «Momoa 1 of 1» и, пожалуй, самая характерная деталь: вырезанный вручную из латуни рычаг переключения передач в виде черепа. Только на его изготовление у мастеров ушло больше 100 часов. Также появилась эмблема на радиаторе с числом 666. В ателье пояснили: это не мистика, а дань уважения деду Момоа, которого звали Эль Диабло (Дьявол). Как говорит сам актёр, каждая деталь здесь — отражение его личной истории и семейного наследия.

Blower Jnr — это электрическая копия знаменитого Bentley 4½ Litre Supercharged, разрешённая для поездок по обычным дорогам. Мотор мощностью 20 л.с. позволяет проехать около 105 км. Машина сертифицирована для Великобритании, Европы и США. Это, пожалуй, самый экстравагантный электромобиль для неспешных прогулок — он не способен разогнаться даже до 80 км/ч.

Сколько всего машин в коллекции Момоа — неизвестно, но её стоимость превышает миллион долларов. Среди его автомобилей — Cadillac 1956 года, Aston Martin DB5, Oldsmobile 1970 года, электрический Rolls-Royce Phantom II и другие. Также у актёра есть несколько мотоциклов, главный из которых — Harley-Davidson Panhead Chopper 1956 года.

Киев стал третьим европейским городом по количеству купленных Bentley
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Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали обновлённые версии автомобиля Aurus. В павильоне Гаража особого назначения представили модели Senat и удлинённую Senat Long. У машин полностью изменились передние и задние фары, а также решётка радиатора. Производитель добавил новые цвета и варианты колёсных дисков.

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Наталья Афонина
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