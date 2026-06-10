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Регион
10 июня, 09:48

Третий аукцион по продаже национализированного ЮГК признан несостоявшимся

Обложка © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Обложка © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Третья попытка продать активы «Южуралзолото» (ЮГК) оказалась безуспешной: аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия допущенных участников. Единственная поступившая заявка от Михаила Пимулина была отклонена, поскольку претендент не предоставил подтверждение внесения задатка.

Как сообщает ТАСС, это уже не первые неудачные торги по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании и других активов группы, начальная стоимость которых превышала 162 миллиарда рублей. Голландский аукцион 26 мая также признали несостоявшимся, а первый аукцион сорвался из-за отсутствия заявок. Продажа активов инициирована после того, как акции Константина Струкова были изъяты в пользу государства.

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Также в группу входит угольный бизнес в Кемеровской области и другие активы.

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Арбитражный суд Челябинской области ранее принял решение о списании долгов компании «Южуралзолото» перед её бывшим владельцем Константином Струковым. Речь идёт о сумме более 17 млрд рублей.

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Наталья Демьянова
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