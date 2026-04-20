Разыскивается новый король: «Золотую империю» выставят на торги за 162 млрд

Росимущество оценило 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото ГК» (ЮГК) в 140,4 миллиарда рублей. Эти активы ранее по иску Генпрокуратуры суд обратил в собственность государства. Вместе с другими компаниями группы общая стоимость всех активов, которые выставят на продажу, составила 162,02 миллиарда рублей.

«Завершена оценка 67,2 % акций золотодобывающей компании ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и иных компаний, входящих в группу ЮГК, активы которой решением Советского районного суда г. Челябинска, ранее были обращены в собственность РФ по иску Генпрокуратуры», — отметили в Росимуществе.

Торги планируют провести в начале мая 2026 года. Они пройдут в сжатые сроки — у желающих будет всего 5 рабочих дней, чтобы подать заявку и внести задаток в размере 20% от начальной цены (это около 32,4 миллиарда рублей).

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Также в группу входит угольный бизнес в Кемеровской области и другие активы.